3 новых факта заражения коронавирусом зарегистрировано в Азербайджане

В Азербайджанской республике зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

«Помещенные в больницы специального режима и находящиеся под наблюдением пациенты чувствуют себя нормально, их здоровье оценивается как стабильное.

В настоящее время в больницах специального режима под наблюдениями врачей продолжаются соответствующие меры по лечению всех больных коронавирусом.

Учитывая, что коронавирусная инфекция была объявлена глобальной пандемией и с учетом скорости распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете министров», — говорится в сообщении.

| 2020-03-17T12:38:23+00:00 17 марта 2020, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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