В провинции Асуан на юге Египта из-за непогоды скорпионы искусали более 500 человек. Три человека скончались, передает издание NewsBreak.

Пострадавшие госпитализированы для введения противоядия.

В минздраве Египта нашествие скорпионов объяснили аномальными ливнями и градом в регионе, который является крайне редким явлением для этих широт. Из-за штормового ветра с ливнями норы скорпионов разрушились, животные пришли к жилым домам.

В минздраве Египта сообщили, что стратегического запаса противоядий достаточно во всех больницах страны. (iz.ru)