Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, а не две системы, как сообщалось ранее. Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью НВ.
Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.
«Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, для обнаружения целей и для обслуживания комплексов», — сказал спикер.
Он отметил, что мощности производителей не безграничны и поставка систем ПВО NASAMS от Норвегии и немецких IRIS-T в Украину «не быстрый процесс».
«Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня», — добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Украинские военные уже изучают системы ПВО NASAMS.