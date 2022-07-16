«Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди», — рассказал Игнат.

Он отметил, что пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

«Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а и определенные машины для зарядки, для обнаружения целей и для обслуживания комплексов», — сказал спикер.

Он отметил, что мощности производителей не безграничны и поставка систем ПВО NASAMS от Норвегии и немецких IRIS-T в Украину «не быстрый процесс».

«Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украинские военные уже изучают системы ПВО NASAMS.