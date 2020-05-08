28 лет со дня оккупации Шуши

Сегодня исполняется 28 лет со дня оккупации Вооруженными силами Армении азербайджанского города Шуша.

Захватом армянскими вооруженными силами одного из богатейших культурно-исторических центров Азербайджана – Шуши завершилась оккупация Нагорного Карабаха.

Таким образом, часть региона армянами была оторвана от Азербайджана. В результате оккупации Шуши были убиты 480 мирных жителей, 600 человек были ранены, 22 тысячи стали вынужденными переселенцами. О судьбе 68 взятых в плен наших сограждан до сих пор ничего не известно.

В результате оккупации многие историческо-культурные памятники Азербайджана были уничтожены или разграблены. В этом списке 279 религиозных, исторических и культурных памятников, в числе которых Ханская пещера, Гахалская пещера, крепость Шуша.

Армяне либо уничтожили, либо арменизировали принадлежавшие испокон веков Азербайджану памятники. Они разрушили 7 детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательные школы, культурно-просветительский и сельскохозяйственный техникумы, 8 домов культуры, 14 клубов, 20 библиотек, 2 кинотеатра, 3 музея, Фабрику восточных музыкальных инструментов.

В целом, в результате оккупации Шуши вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года, перешли под контроль армян 289 квадратных километров азербайджанских территорий.