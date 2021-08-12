В Азербайджане выявлено еще 2674 случая заражения коронавирусом, 576 человек вылечились. Скончались 14 человек.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено359 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 337 021 человек вылечился, 5 109 скончались, число активных больных – 17602.
За прошедшие сутки проведено 16 575 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 164 163 теста.