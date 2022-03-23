Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв США исключить РФ из «Большой двадцатки» (G20).

«США оказывают неприкрытое и малодипломатичное отношение к нашей стране. Понятно, что американцы будут давить на разные страны. Но целый ряд государств предпочитают придерживаться независимой точки зрения», — сказал представитель Кремля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что США изучают совместно с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».