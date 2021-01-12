25 января в Стамбуле пройдет 61-й раунд переговоров между Турцией и Грецией

Турция и Греция возобновляют диалог по разногласиям в двусторонних отношениях, в основном по ситуации в Эгейском и Средиземном морях.

С соответствующим призывом, как сообщает Агентство Анадолу, выступил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии выразил готовность к организации переговоров с Афинами до конца текущего месяца.

Реакция греческой стороны на высказывания главы МИД Турции не заставила себя ждать.

Сегодня стало известно, что внешнеполитические ведомства Турции и Греции договорились провести 61-й тур переговоров 25 января 2021 года в Стамбуле.

Основная цель диалога — заложить основу для «справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего решения разногласий в соответствии с интересами двух стран».

Первый этап турецко-греческих переговоров состоялся 12 марта 2002 года в Анкаре.

Диалог поддерживался на уровне МИД вплоть до 2016 года. В целом за этот период состоялся 60 раундов встреч.

Однако рост напряженности в регионе в последние годы замедлил диалог и даже привел к приостановке переговоров.

Повестка и содержание предварительных переговоров на уровне МИД Турции и Греции закрыты для общественности.