Власти Украины просят США передать Киеву часть американских вооружений, предназначавшихся Афганистану до прихода там к власти движения «Талибан».

Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники журнал Foreign Policy.Как напоминает издание, глава Минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые до этого Вашингтон Киеву не направлял.

Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Киев хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.

Помимо этого, речь идет о принадлежащих США вертолетах Ми-17, находящихся на техобслуживании на Украине.В свою очередь вашингтонская администрация, по данным журнала, рассматривает ряд шагов по укреплению украинских ВС, однако большинство из них не соответствуют запросу Резникова. Так, Госдеп и Пентагон ведут переговоры с Конгрессом о предоставлении Киеву большего количества противотанковых средств.

Вашингтон также изучает возможность отправки в Украину военных советников. Помимо этого, США рассматривают другие варианты воздействия в случае якобы возможного «вторжения» РФ в Украину, в том числе экономические санкции, возможность введения которых США обсуждают с союзниками.

При этом Foreign Policy обращает внимание на то, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его команда в целом в последнее время пытаются сосредоточить внимание на «растущей угрозе со стороны Китая» и стремятся избегать шагов, которые могут «спровоцировать Москву», чтобы Россия не была в этой ситуации «отвлекающим фактором».