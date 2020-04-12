20 тыс. человек получили единовременные выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты в филиалы банков и почтовые отделения для еще 20 000 безработных.

Как передает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Представитель министерства отметил, что люди, которым начислены выплаты, получают SMS. Получив сообщение, они должны получить разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО «Азерпочт», если в SMS говорится о банке — в любое отделение банка с удостоверением личности и получить денежные средства.

Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно.