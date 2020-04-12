20 тыс. человек получили единовременные выплаты

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты в филиалы банков и почтовые отделения для еще 20 000 безработных.

Как передает Report, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Представитель министерства отметил, что люди, которым начислены выплаты, получают SMS. Получив сообщение, они должны получить разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО «Азерпочт», если в SMS говорится о банке — в любое отделение банка с удостоверением личности и получить денежные средства.

Выплаты людям, зарегистрированным как безработные, будут продолжаться ежедневно.

| 2020-04-12T22:44:33+00:00 12 апреля 2020, 23:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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