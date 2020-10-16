20 октября состоится очередное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Очередное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 20 октября.

Об этом АПА сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Выступление председателя Великого Национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

2. О проекте закона Азербайджанской Республики «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека» (третье чтение).

3. О внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» (второе чтение).

4. О внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об образовании» (первое чтение)

5. О внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (первое чтение).