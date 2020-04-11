20 лет спустя: не пенсия, а целое состояние

Житель английского графства Йоркшир станет обладателем состояния в 140 тысяч фунтов, так как 20 лет после достижения пенсионного возраста не забирал причитавшиеся ему выплаты. Об этом сообщает издание Daily Star.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина в возрасте около 80 лет думал, что он не имеет права получать пенсию, и продолжал работать в течение 20 лет по достижении пенсионного возраста.

Местный совет сделал запрос в пенсионный фонд от его имени. Оказалось, что британцу причитается накопившаяся единоразовая выплата в 140 тысяч фунтов (12,9 миллиона рублей) и в дальнейшем по 185 фунтов (17 тысяч рублей) еженедельно.

«Гражданин все еще работает и не планирует уходить на пенсию, но он не знал, что может забрать свою пенсию и остаться на рабочем месте», — сообщил член местного совета Майкл Грэхем (Michael Graham). (Лента.Ру)