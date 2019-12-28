2 января Парламент Турции может обсудить мандат по Ливии

Парламент Турции может обсудить мандат правительства по отправке войск в Ливию раньше планируемого срока, сообщает Агентство Анадолу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что парламентарии утвердят мандат по Ливии 7 или 8 января, вскоре после возвращения с каникул.

Однако по данным источников в правящей Партии справедливости и развития Турции, соответствующий законопроект за подписью главы государства поступит в высшее законодательное собрание страны уже в понедельник, 30 декабря, а обсуждения пройдут в четверг, 2 января.

Окончательная повестка дня заседаний парламента будет согласована в понедельник, 30 декабря.

| 2019-12-28T21:07:53+00:00 28 декабря 2019, 23:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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