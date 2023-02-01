Правительство Великобритании готовится передать Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые олигарх Роман Абрамович выручил с продажи футбольного клуба «Челси». Однако перед этим британской стороне необходимо получить одобрение от Евросоюза, сообщает The Telegraph.

«Правительство [Великобритании] близко к передаче 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем „Челси“, в фонд Украины», — написали в издании. При этом британские власти должны получить одобрение от ЕС.

Также в материале отметили, что эта сумма станет одним из крупнейших пожертвований, отправленных Украине. Деньги могут быть переведены Киеву в течение нескольких недель.