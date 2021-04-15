Бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле, продадут на аукционе

Бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб, будут проданы на благотворительном аукционе.

Изначально футболист совместно с adidas передал эти бутсы Национальному музею искусства Каталонии. После консультаций с игроком и производителей экипировки музей решил выставить их на благотворительный аукцион, чтобы помочь детской больнице в Барселоне.

В матче против «Вальядолида», когда был побит рекорд Пеле, форвард играл в бутсах модели Nemeziz. Каждая из них подписана футболистом. Также на них напечатаны имена его жены Антонеллы и даты рождения троих его детей.

«Я был очень счастлив, когда мне удалось забить 644-й гол за «Барселону», но самое важное – возможность помочь детям, которые ведут борьбу за свое здоровье.

Я надеюсь, что апрельский аукцион поможет повысить осведомленность людей о проблеме. Благодарен всем, кто поддерживает это начинание. Помощь детям очень важна для меня», – сказал Месси.

Аукцион пройдет в формате онлайн и продлится с 19 по 30 апреля.