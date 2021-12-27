Британец, проникший на Рождество на территорию Виндзорского замка, когда там находилась королева Елизавета II, мог попытаться совершить покушение на неё. Об этом пишет таблоид The Sun, ознакомившийся с видеозаписью угроз монарху.

19-летний сикх Джасвант Чейл был задержан полицией на территории королевской резиденции 25 декабря, у него был с собой арбалет. Незадолго до задержания он разослал своим контактам в Snapchat видео, где мужчина в маске и с арбалетом обещает убить королеву. По всей видимости, на записи был он сам, пишет британская газета.

На видео человек в маске заявляет, что совершит покушение на Елизавету II из мести за Амритсарскую бойню в 1919 году. Тогда британские войска открыли огонь по мирным жителям на севере Индии, праздновавшим сикхский праздник Вайсакхи. Погибли, по разным оценкам, от 379 до 1000 человек, в том числе десятки детей.

На видео с угрозами королеве автор заявляет, что сожалеет о том, что ему придётся делать, но своим поступком он планирует отомстить за всех, кто был убит или подвергся унижению и дискриминации из-за своей национальности или расы.

Чейлу не предъявлены обвинения в покушении на королеву. В полиции пока не подтвердили, что на видеозаписи именно он. Он принудительно госпитализирован по закону о ментальном здоровье после осмотра врачами. 95-летнюю Елизавету известили о задержании на территории её замка.