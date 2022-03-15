Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынесет решение по делу «Украина против РФ» относительно геноцида.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер суда.

«Международный суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в эту среду, 16 марта, в 16:00″, — говорится в сообщении.

Международный суд ООН в нидерландской Гааге уже на этой неделе может вынести решение о введении временных мер из-за российской агрессии по иску «Украина против России» относительно геноцида.

Судебные заседания были назначены на 7 и 8 марта 2022 года с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Однако Россия проигнорировала слушания. Поэтому 7 марта слово в суде имела только украинская сторона.

Следует отметить, что в данном случае речь идет о слушании по делу относительно обвинений в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. На третий день российского вторжения Украина направила иск против России в Международный суд ООН с требованием привлечь агрессора к ответственности за искажение понятия геноцида. Ведь Россия для оправдания своего нападения фактически пытается изменить реальность. Поэтому фактически суд должен решить, был ли в Украине совершен геноцид. Дело в том, что Россия, как всегда, пытается все исказить, дескать, Украина якобы виновна в геноциде в Донецкой и Луганской областях, и поэтому Россия была вынуждена применить военную силу.