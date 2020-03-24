15 новых фактов заражения коронавирусом установлено в Азербайджане

В Азербайджане установлено еще 15 фактов заражения коронавирусом.

Об этом во вторник сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 76 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально, самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и установления случаев заражения, в карантинных зонах, созданных в различных больницах, осуществляются соответствующие мероприятия по обследованию 2 126 человек.

Случаи заражения коронавирусом выявляются среди лиц, приехавших в Азербайджан из-за рубежа, и по фактам заражения другу друга людей в стране.

Поэтому, чтобы не допустить распространение инфекции, каждый должен соблюдать требования и рекомендации ВОЗ, Оперативного штаба при Кабмине.

Граждане должны строго придерживаться мер самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости, свести до минимума контакты с другими людьми, не посещать места массового скопления людей, строго соблюдать требования превентивных мер.

| 2020-03-24T17:54:28+00:00 24 марта 2020, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss