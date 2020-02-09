«Новая церковь» Украины прекратила полномочия раскольника Филарета

Филарет Денисенко, которого Русская православная церковь считает раскольником, больше не является членом священного синода, образованного «новой церковью» Украины — ПЦУ. Причиной стал отказ Филарета участвовать в заседаниях вышеназванного синода, а по сути — его раскольническая деятельность.

«Учитывая отсутствие на шести заседаниях священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в [них], несмотря на письменное приглашение — остановить полномочия […] Филарета как члена священного синода», — говорится в сообщении ПЦУ, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что Филарет уже с 24 июня прошлого года «является архиереем Православной церкви Украины на покое», а потому не имеет права проводить какие-либо церковные таинства.

Напомним, «новая церковь» на Украине была образована путем слияния двух неканонических структур. В канонической Украинской православной церкви это событие посчитали «ничтожным» и не признали нового главу церкви Епифания. Филарет ранее сообщил, что отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации раскольнической ПЦУ. В то же время Епифаний в декабре заявил о ликвидации Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата, который и возглавлял Филарет (rg.ru).