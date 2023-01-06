Палата представителей Соединенных Штатов по итогам 11-го тура голосования не смогла избрать спикера. Об этом сообщает CBS News.

Сообщается, что лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог набрать 218 необходимых для победы голосов. Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого выдвигал республиканец Мэтт Гетц, получил только один голос.

Таким образом, был побит рекорд столетней давности, когда спикера избрали в девятом раунде.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером 5 января бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса.

До этого американский предприниматель Илон Маск призвал избрать лидера конгрессменов — республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти на пост спикера нижней палаты конгресса США. (Газета.Ру)