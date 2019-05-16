Во Франции отметили 130-летие Эйфелевой башни

Концерт электронной музыки прошел на сцене у подножия Эйфелевой башни по случаю ее 130-летия, которое отмечается в этом году. С наступлением темноты своды башни озарило красочное световое шоу с применением лазерных прожекторов, рассказавшее об истории этого монумента, передает ТАСС.

Медийной части праздника предшествовала благотворительная: по поручению мэра Парижа Анн Идальго для 1,3 тыс. школьников от 6 до 12 лет были организованы бесплатные экскурсии по башне. В 20:30 (21:30 мск) со сцены зазвучали песни французской певицы и композитора Жанн Аддед, которая бесплатно выступила перед многочисленной публикой. Люди терпеливо стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. По наблюдениям корреспондента ТАСС, на концерт собрались сотни человек.

Во время концерта технический персонал завершал последние приготовления, настраивая лазерные прожекторы, установленные на мосту Йена напротив башни. Стробоскопы и цветные лампы, дополняющие объемные световые образы, были установлены на металлических конструкциях монумента несколько дней назад.