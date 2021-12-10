Считанные дни остаются до старта «Детского Евровидения»: 19 декабря юные представители 19 стран, включая Азербайджан, выйдут на сцену музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.

Сона Азизова из Баку представит нашу страну с песней «One Of Those Days», и это будет долгожданное участие Азербайджана после трехлетнего перерыва.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2003 года, и открыт для всех юных исполнителей от 9 до 14 лет.

Сона Азизова знакома зрителям по вокальному проекту «Səs Uşaqlar» и Международному детскому музыкальному фестивалю «ЗИМА».

«С нетерпением жду начало конкурса, интенсивно занимаюсь вокалом, театральным искусством, репетирую на ITV», — рассказала юная певица журналистам. Она призналась, что ее конкурсная песня является для нее олицетворением света, добра и благородства.

В Париже Сона мечтает подняться на Эйфелеву башню и исполнить оттуда свою конкурсную песню «One Of Those Days».

Девочка признается, что любит путешествовать, знакомиться с культурой и традициями других стран, а относительно своего участия в конкурсе «Детское Евровидение» убеждена, что главное – участие, так как все конкурсанты, которые встретятся 19 декабря в Париже, уже являются победителями отборочных туров детского евросонга в своих странах.