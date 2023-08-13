В Париже из-за поступившего в полицию сообщения о бомбе эвакуировали посетителей и работников Эйфелевой башни, сообщают французские СМИ в субботу, 12 августа.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции, эвакуация, начавшаяся около полудня, затронула три этажа башни, а также прилегающую к ней площадь. На место прибыли саперы для проведения проверки на наличие бомбы.

Информацию об эвакуации также подтвердила изданию Le Parisien компания Sete, занимающаяся эксплуатацией Эйфелевой башни. «Это обычная процедура в подобных ситуациях, которые, однако, случаются редко», — рассказала представитель компании.

Достопримечательность оставалась закрыта для публики около трех часов. Тревога оказалась ложной, указал представитель полиции изданию Le Figaro. По его словам, были эвакуированы 4000 человек. (DW)