Французская пилотажная группа Patrouille de France пролетела на легких штурмовиках над Марсовым полем в честь передачи Парижу олимпийского флага, передает ТАСС. После двух облетов Эйфелевой башни небо над столицей окрасилось в цвета французского триколора.

«Увидимся в Париже в 2024 году!» — заявил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в летней резиденции — форте Брегансон. Свою запись французский лидер разместил на японском языке, поздравив таким образом Токио с успешным проведением Олимпиады этого года.