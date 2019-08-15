Зидан может покинуть пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может покинуть команду.

Как сообщает The Independent, тренер может покинуть команду в связи с тем, что руководство испанского клуба не хочет приобретать французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Отмечается, что после того, как президент «Реала» Флорентино Перес отказал Зидану в покупке игрока, отношения между ними ухудшились. Утверждается, что Зидан пообещал Погба взять его в команду.

Отметим, что Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. В мае нынешнего года специалист вновь стал главным тренером команды. Вместе с испанским клубом Зидан становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

| 2019-08-15T15:12:24+00:00 15 августа 2019, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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