Зидан может покинуть пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может покинуть команду.

Как сообщает The Independent, тренер может покинуть команду в связи с тем, что руководство испанского клуба не хочет приобретать французского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Отмечается, что после того, как президент «Реала» Флорентино Перес отказал Зидану в покупке игрока, отношения между ними ухудшились. Утверждается, что Зидан пообещал Погба взять его в команду.

Отметим, что Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. В мае нынешнего года специалист вновь стал главным тренером команды. Вместе с испанским клубом Зидан становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.