Немец Юлиан Нагельсман отказался от возможности занять пост главного тренера «Челси» в следующем сезоне, в число кандидатов вошел бельгиец Венсан Компани.

Как передает #, об этом сообщает The Times.

Нагельсман, который в марте покинул «Баварию», не был основным кандидатом на этот пост. Отмечается, что комплексная проверка, проведенная в отношении него, вызвала серьезные вопросы. В итоге 35-летний тренер отказался продолжать переговоры с руководством лондонского клуба.

Компани с лета прошлого года возглавляет «Бернли». В апреле команда досрочно обеспечила себе выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) из Чемпионшипа. Источники сообщают, что в «Челси» впечатлены лидерскими качествами Компани и его способностью полностью трансформировать стиль игры «Бернли». Однако есть и опасения по поводу его неопытности.

Кроме того, в шорт-листе кандидатов бывший тренер ПСЖ и «Тоттенхэма» аргентинец Маурисио Почеттино и бывший тренер сборной Испании Луис Энрике.

«Челси» в начале апреля до конца сезона возглавил Фрэнк Лэмпард, сменивший Грэма Поттера. Лондонский клуб проиграл все четыре матча во главе с новым тренером, в том числе обе встречи мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов.