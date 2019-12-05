Журналистам нужна не «крыша», а свобода слова…

18 декабря 2019 года Верховный суд Азербайджана рассмотрит кассационную жалобу редактора сайта reallig.info Икрама Рагимова.

Икрам Рагимов известен резкой критикой бывшего помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова и его окружения. Он писал о злоупотреблениях при распределении финансовой помощи СМИ и квартир для журналистов.

Напомним, что редактор сайта realliq.info Икрам Рагимов был задержан 26 октября 2018 года по обвинению в вымогательстве. 12 июня 2018 года суд первой инстанции приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. B знак протеста Рагимов в августе 2018 года начал голодовку, которую прекратил на 30-е сутки — 5 сентября.

18 сентября 2018 года Апелляционный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции, но при этом сократил срок тюремного заключения с 5,5 лет до 3 лет.

По мнению адвоката Икрама Рагимова Эльчина Садыхова, реальных доказательств вины Икрама Рагимова нет: «В качестве доказательства следствие представило записи его разговоров, которые были смонтированы. Защита выступила с ходатайством проведения экспертизы этих записей. Но следствие и суд, прекрасно зная, что эти записи являются смонтированными, отказались от удовлетворения нашего ходатайства. Хотя согласно требованиям Уголовно — процессуального кодекса, если защита сомневается, в правдивости представленных доказательств, экспертиза обязательно должна быть проведена».

Согласно статье 121. Уголовно – процессуального кодекса Азербайджана ходатайства и просьбы стороны защиты, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение всех связанных с уголовным преследованием обстоятельств, на восстановление нарушенных прав и законных интересов участников уголовного процесса не могут быть отклонены.

По мнению адвоката, члена Президиума Коллегии адвокатов Мухтара Мустафаева, экспертиза записей представленных следствием в качестве доказательства обязательно должна быть проведена.

«Более того, эта экспертиза должна проводиться еще в период выдвижения обвинения», — сказал он #.

«Журналисты нашего агентства присутствовали на рассмотрении дела Икрама Рагимова в суде первой инстанции. Следствие так и не смогло представить пострадавшего, у которого Икрам Рагимов якобы вымогал деньги», — заявил # директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев.

По словам Мехмана Алиева, перед арестом редактор сайта reallig.info был приглашен в Администрацию президента.

«Как сообщил мне сам Икрам Рагимов, с ним встречались сотрудники Администрации и предлагали ему «крышу». Это было в то время когда бывший помощник президента Али Гасанов курировал деятельность СМИ. Икрам Рагимов отказался. После этого последовал арест журналиста», — заявил директор агентства «Туран».

Остается только надеяться, что Верховный суд Азербайджана рассмотрит кассационную жалобу редактора Икрама Рагимова объективно. И может быть, наконец наступят времена, когда журналиста в Азербайджане будут привлекать к ответственности за конкретные преступления, а не за публикации о злоупотреблениях и отказ от «крыши».