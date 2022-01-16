Слова об отсутствии гарантий неразмещения российского наступательного вооружения на территории Украины, приписываемые журналистами Дмитрию Пескову, вырваны из контекста и принадлежат СМИ, а не ему. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России.

«Это их слова. Смотрите контекст», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Речь идет об интервью американскому телеканалу CNN, которое дал Дмитрий Песков накануне. Его полной версии к настоящему моменту нет в открытом доступе.

Со ссылкой на этот диалог агентство Bloomberg распространило информацию о якобы сказанных Песковым словами о том, что Россия не собирается давать гарантий, что не будет размещать наступательное вооружение на территории Украины.

Напомним, Москва многократно опровергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». В Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и перемещает свои войска на территории своего государства. Российский президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию Незалежной.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков выразил мнение, что американский лидер Джозеф Байден уже сам поверил в информационный вброс о возможности военного «вторжения» России в Украину (kp.ru).