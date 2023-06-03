Крыша заброшенного дома в Кайтагском районе Дагестана рухнула на детей, в результате один из них погиб, другой госпитализирован, сообщает МВД республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что под завалами заброшенного дома оказались дети.

» В результате трагедии 11-летний мальчик погиб, а его 10-летний друг с переломами доставлен в ближайшую больницу», – сообщили в МВД.

Предварительно установлено, что дети или проходили мимо, или решили поиграть в заброшенном доме, когда обрушилась крыша.