Журналист Сеймур Хази на свободе ВИДЕО

Журналист Сеймур Хази утром 29 августа был освобожден из колонии по истечению пятилетнего срока его тюремного наказания.

Информацию об его освобождении в социальных сетях распространили его близкие и друзья.

Обозреватель газеты «Азадлыг» и ведущий, вещающий из Европы телепрограммы «Азербайджанский час» Сеймур Хази был арестован ровно пять лет назад, передает contact.az.

Его обвинили в хулиганстве и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Он отверг обвинения и заявил о провокации против него и связал арест со своей профессиональной деятельностью.

Международная правозащитная организация признала его «узником совести».

Европейский суд по правам человека признал арест Хази не правомерным и постановил выплатить журналисту компенсацию в размере 13 тыс. евро за моральный ущерб и еще 1500 евро на возмещение судебных расходов.