«Послу Азербайджана в Киеве Сеймуру Мардалиеву «стоит быть сдержаннее» в своих заявлениях о России», — заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что Баку «остается дружественным для Москвы». При этом, то, что далее опубликовал Карасин, никак нельзя назвать чем-то дружественным.

«При всем профессиональном уважении к дипломатической публичности я бы все-же рекомендовал послу дружественного Азербайджана на Украине Мардалиеву быть более сдержанным в высказываниях об «агрессии России». Его информация о «политических обязательствах финансовой, гуманитарной и иной помощи Украине» нуждаются в дополнительном изучении», – важно заявил он.

Никто не вправе мешать господину Карасину отдельно и всему Совфеду РФ, возможно даже со всем составом МИД РФ, дополнительно изучать заявления, сделанные послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым на встрече с заместителем министра внутренних дел Украины Богданом Драпятым. Главной темой переговоров тогда был вопрос гуманитарного разминирования Украины и помощь Азербайджана в этом направлении.

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по оказанию помощи Украине», — заявил посол Азербайджана в Украине.

Он тогда указал на то, что речь идет о четырех направлениях сотрудничества, в которых Азербайджан готов помочь Украине, в том числе медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России, реабилитации военнослужащих, оказании помощи в энергетическом секторе и послевоенном восстановлении Украины.

Что не так сказал Сеймур Мардалиев? Ничего, он сделал абсолютно четкое, уместное заявление. Азербайджан является страной, территории которого более четверти века находились под оккупацией. Вернуть их мирным путем не удалось. В первую очередь потому, что того не хотели ведущие мировые державы, которые рассматривали фактор неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта для решения своих геополитических задач. Россия была одной их этих стран. Она членствовала в Минской группе ОБСЕ. Она имела все возможности для оказания давления на официальный Ереван , то есть на страну-оккупанта. И только героизм, мужество, стойкость азербайджанских военнослужащих, проявленные в ходе 44-дневной войны, которую РА спровоцировала целой чередой провокационных шагов, изменили статус-кво. Наша страна вернула себе Шушу, Лачин, Кяльбаджар, Физули, Агдам и многие иные территории, что почти три десятка лет топтали ботинки армянских оккупантов.

Россия сейчас является страной-оккупантом. Хочет того господин Карасин или нет, признает он очевидный факт или нет, но против России введены самые жесткие и объемные санкции именно потому, что она оккупировала украинские территории. Возвращать которые ВСУ приходится, проявляя стойкость и мужество. Что, соответственно, вызывает восхищение у посла Азербайджана в Украине и у всего цивилизованного мира.

Господину Карасину стоит вспомнить о том, что Азербайджан всегда и открыто поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывая этой стране гуманитарную помощь. Это — позиция независимого азербайджанского государства, которая зиждется на международном праве и принципах гуманизма. И менять свою позицию Азербайджан не будет. Кто бы и как бы в РФ на сей счет не возмущался.

В этой связи хочу напомнить, что мы и ранее видели примеры недовольства России характером азербайджано-украинских отношений. В частности, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова делала возмущенные заявления на сей счет. Произошло это, в том числе, и когда азербайджанский депутат Эркин Гадирли рассказал в ПАСЕ о российской агрессии и закончил свою речь фразой: «Слава Украине!».

При этом сама М.Захарова позволяла себе провокационные выпады в адрес нашей страны. «В эти дни мы со скорбью вспоминаем о событиях в Сумгаите. Память об этих событиях прошлого — стимул к усилиям, нацеленным на исключение возможности их повторения в будущем», — такую запись разместили в телеграм-канале МИД России. Кто является ответственным за этот телеграм-канал? Именно М.Захарова.

И еще. В ноябре прошлого года посол России в Армении Сергей Копыркин сделал откровенно провокационное заявление. «Вопрос статуса Нагорного Карабаха – это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будут сформированы условия для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса», — заявил он в беседе с армянскими журналистами.