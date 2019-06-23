Жена Саакашвили пришла поддержать протестующих в Тбилиси

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс пришла поддержать протестующих на митинге в Тбилиси, пишет ТАСС со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Пирвели».

По данным телекомпании, Сандра Руловс пришла на митинг вместе с сыном Николозом Саакашвили.

Руловс, заявила, что находится на митинге «как мать двух грузин». По ее словам, она хочет жить в свободной стране, где не велико российское влияние. Она уточнила, что с Россией можно иметь экономические отношения, и оттуда в Грузию могут приезжать туристы.

Митингующие собрались в воскресенье у здания парламента и перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Они хотят, чтобы глава МВД Георгий Гахария ушел в отставку. Кроме того, митингующие требуют провести парламентские выборы в Грузии по пропорциональной системе и освободить задержанных на митинге в четверг.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что россияне обнаглели. По его словам, Россия привезла в Грузию оккупанта, который воссел в грузинском парламенте и поднял российский флаг.

Напомним, протесты в Грузии начались в четверг после инцидента с представителем РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило, что кресло спикера парламента занял глава российской делегации Сергей Гаврилов.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям доставлять граждан из России в Грузию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это было сделано для безопасности российских граждан.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сначала на фоне протестов в стране назвала Россию врагом и оккупантом, потом заявила, что россияне должны иметь возможность приезжать в Грузию, она также призвала политиков решать вопросы, не создавая препятствий для туристов.