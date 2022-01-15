Интересный момент, во время последнего общения с азербайджанскими телеканалами Ильхам Алиев заявил, что к действиям российских миротворческих сил в Карабахе имеются некоторые претензии, и Баку несколько раз давал об этом знать российской стороне.

По его словам, Баку точно известно, что происходит на въезде и выезде в зону ответственности миротворцев. «Мы видим, что количество людей, прибывающих в Карабах и Ханкенди, контролируемые российскими миротворческими силами, сильно отличается от количества уезжающих. Уезжает больше людей. Мы наблюдаем за этим. Мы видим, что 91% автомобилей, въезжающих сюда, не проверяются. Однако при выезде не досматривают лишь 46 автомобилей. Что это значит? Это значит, что российские миротворцы хотят сделать въезд свободным, а на выезде создавать определенные проблемы», — пояснил Алиев.

Баку также возмутил незаконный визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в город Ханкенди. «Миротворцы тогда заявили, что «недоглядели» и политик приехала на обычной машине. Скажу как есть: в это слабо верится. Этот визит был организован, поскольку Пекресс не смогла взять с собой тех, кого хотела, её сопровождало ограниченное число людей», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что на деятельность миротворцев «нужно смотреть через более широкую призму, и, конечно, здесь много раздражающих моментов».

По факту Ильхам Алиев прямо обвинил миротворцев в том, что те предпринимают всё ради того, чтобы численность армян в зоне их ответственности увеличивалась, тогда как в обычных условиях наблюдается тенденция к уменьшению их количества там, потому что многие хотят уехать. Понятно, что по своей воле простые офицеры и солдаты на посту в Лачинском коридоре не стали бы предпринимать таких действий, а это означает, что у них есть такой приказ сверху. Из Москвы. То есть глава Азербайджана дает понять Кремлю, что в курсе этих его незаконных планов по искусственному увеличению армянского населения в Нагорном Карабахе. И о чем же это? Сигнал, что по прошествии первого же срока пребывания российскому контингенту точно придется покинуть территорию Азербайджана? Что он хотел сказать этим?

Своим мнением на этот счет поделились с # известные зарубежные эксперты.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Когда претензии к деятельности миротворцев публично высказывает лично президент Азербайджана (не депутаты и даже не глава МИД) – это, безусловно, стремление обратить особое внимание Москвы на позицию Баку по этому вопросу. Особенно с учетом, что ранее Ильхам Алиев, как правило, акцентировал внимание практически целиком на позитивных сторонах деятельности миротворцев. Например, в конце ноября 2021 года в ходе встречи с Владимиром Путиным отметив, что в течение года в зоне ответственности этого контингента «серьезных инцидентов не было, не было боестолкновений, не было каких-то серьёзных событий». Конечно, говоря о ноябрьской реплике, надо учитывать и обстоятельства, при которых она была высказана – в рамках публичной части переговоров глав государств, если между ними нет явного охлаждения, как правило, сглаживают острые углы (что не мешает обсуждать эти вопросы в непубличном формате).

Как бы то ни было, уже с декабря 2021 года мы видим более явный акцент в публичных заявлениях Ильхама Алиева на возможность пересмотра ряда сложившихся практик, затрагивающих и деятельность миротворцев. Вспомним, прежде всего, его заявление в конце прошлого года, что если Армения «будет настаивать» на создании таможенной инфраструктуры на проходящем через ее территорию участке маршрута, который должен связать западные районы Азербайджана и Нахчыван, то и Баку «будет настаивать на такой же практике в Лачинском коридоре». Можно отметить, что это было высказано еще до известной поездки в регион кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.

Все же, вряд ли нынешнее заявление Ильхама Алиева является подготовкой почвы к выводу российских миротворцев из зоны конфликта в 2025 году.

Хотя политический стиль Ильхама Алиева предполагает именно долгосрочное планирование, «игру вдолгую», все же на дальнейшую судьбу миротворческого контингента решающее влияние скорее окажут события 2023-2024 годов (включая парламентские и президентские выборы 2023 года в Турции, президентские кампании 2024 года в России и США).

Тем не менее, в течение всего периода пребывания российского миротворческого контингента в зоне конфликта, нюансы, связанные с его полномочиями, постоянно будут темой для консультаций между Москвой и Баку. Вероятно, именно сейчас руководство Азербайджана видит удачный момент, чтобы вернуться к обсуждению этих нюансов. Возможно, в Баку рассчитывают на усиление своих переговорных позиций в этом вопросе накануне нового этапа обсуждения разблокирования коммуникаций в регионе, а также на фоне диалога Армении и Турции. Кроме того, могут быть и менее глобальные факторы – та же президентская кампания во Франции продолжается, политики, желающие повторить «ход Пекресс» там могут найтись. Это может быть еще одной причиной, почему Баку именно сейчас вновь обозначает свою позицию по этому поводу.

Штефан Майстер, руководитель Программы международного порядка и демократии Немецкого совета по международным отношениям (Берлин):

— Я не могу что-то сказать о деталях происходящего, так как не нахожусь на месте. Мне кажется, что Алиев очень недоволен тем, как Россия развивает свою роль в Карабахе. У него складывается впечатление, что Россия хочет остаться подольше, увеличивает там количество людей, создает условия. Мы также слышали о паспортизации и о том, что Regnum.ru создаст исследовательский центр по Карабаху. Это означает, что Россия может использовать ситуацию там, чтобы повысить свою роль в регионе, использовать рычаги против Азербайджана и создать ситуацию, при которой она сможет отправить в регион больше солдат для защиты якобы своего народа. Кажется, идет русификация региона, и это не очень хорошая новость для Алиева, при очень непрозрачных действиях со стороны России.

Авраам Шмулевич, политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного Партнерства (Иерусалим):

— Хорошо известно, что Россия по сути является гарантом продолжения существования так называемого Арцаха. То есть, вопреки обязательствам, которые были приняты Россией, вопреки ожиданиям и даже словам официального Баку, в остатке «НКР» продолжают действовать все структуры этого «государства», действуют «парламент», «правительство», «армия обороны Арцаха», которая не разоружена и в составе которой остаются военнослужащие из Армении. Известно, что так называемые российские миротворцы по сути дела являются буфером между азербайджанскими и армянскими силами, который обеспечивает существование этого незаконного образования, «Республики Арцах», и не дает армии Азербайджана с ним каким-то образом покончить.

Известно, что российские силы не в первый раз замечены в покровительстве армянам, в том, что они покрывают незаконную (с точки зрения Азербайджана и с точки зрения международного права) транспортировку грузов в Карабах, в том числе вооружений. Тут ничего нового нет. Подобные заявления руководство Азербайджана тоже делало неоднократно, обращалось с требованиями к российским силам, но никаких изменений так и не произошло.

Приведет ли нынешнее заявление Алиева к тому, что по прошествии первого срока пребывания российскому контингенту придется покинуть Азербайджан, я очень сомневаюсь в этом. Потому, что если бы Азербайджан хотел это сделать, у него было достаточно предлогов, он бы мог сказать прямо о том, что продление мандата на пребывание российских сил в Карабахе зависит от того, что этот мандат будет ими выполняться. То есть, это предполагает разоружение армянских вооруженных формирований, в том числе «армии Арцаха», чтобы восстановить суверенитет АР над этой территорией, чтобы обеспечить какой-то переходный период для распространения суверенитета Азербайджана на всю территорию Карабаха. Во всяком случае, такой была официальная позиция Баку, когда эти силы вводились. Ничего подобного мы не видим.

Количество сил РФ в Карабахе тоже не соответствует оговоренному. Как эти силы используются, тоже не соответствует договоренностям. Если бы Баку хотел, он мог бы поставить этот вопрос прямо. Но этого не произошло. Поэтому, я думаю, и нынешнее заявление Алиева останется также безрезультатным. Возможно, последуют какие-то косметические изменения со стороны России, но в принципе ни для кого не секрет, что РФ пришла в Карабах, чтобы остаться навсегда, чтобы сохранить армянское присутствие в этой части международно признанной территории Азербайджана.

Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— Активные действия Кремля с использованием миротворческого контингента в Нагорном Карабахе мы предсказывали уже давно. Ещё когда принималось решение о вводе российских подразделений.

Я не могу оценить события, происходящие в пунктах пропуска. И было бы не очень корректно оценивать действия президента Алиева. Однако, уже сам факт того, что он принял решение согласиться на ввод миротворческих сил, зная о вероятности такого сценария, а теперь открыто об этом заявляет, говорит о том, что азербайджанская сторона не питает иллюзий по поводу роли Кремля.

Ситуация в Казахстане показала, что Никол Пашинян не только готов выполнять задачи Путина, но и публично озвучивать то, что от него хотят в Кремле.

По всей видимости, можно предположить, что такое тесное взаимодействие является двусторонним.

А для миротворческой миссии это, как минимум, конфликт интересов.