«Зенит» объявил о переходе Малкома из «Барселоны»

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома.

Соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года, сообщает championat.com.

«Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.