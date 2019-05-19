Зеленского отговорили от заигрываний с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует проводить двусторонние переговоры с Москвой, поскольку они не приведут к результатам. Об этом заявил бывший президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Зеленский не должен позволять «любые заигрывания» с Россией, поскольку страна «недоговороспособна».

Он подчеркнул, что украинский лидер должен остаться президентом как минимум 70-ти процентов населения страны, для этого он должен обращаться напрямую к народу. В частности, Зеленский должен провести те реформы, которые требуют украинцы, а также «поменять систему и уничтожить структуру теневого государства».

В марте Саакащвили анонсировал возвращение на Украину после проведения первого тура президентских выборов. Он рассчитывал, что действующий глава государства не пройдет во второй тур. Позднее он подтвердил свое намерение, однако заявил, что не будет претендовать на государственные должности.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшего в оппозицию к главе государства, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года (lenta.ru)