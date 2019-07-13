Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре вернуть осужденного в Италии на 24 года украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре заняться возвращением на родину Виталия Маркива, которого в пятницу суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива», — приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Маркив арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Он был единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года.

Суд в Италии 12 июля приговорил Маркива, обладающего гражданством Украины и Италии, к 24 годам тюрьмы по данному делу. На оглашении приговора присутствовали родственники Роккелли, который специализировался на фоторепортажах из зон конфликтов, представители журналистских организаций и союзов, а также посол Украины в Италии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что Киев намерен обжаловать данный приговоров.