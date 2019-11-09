Зеленский назвал украинцев изобретателями спутника и вертолета

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли построили украинцы. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Кроме того, по словам главы государства, украинцы создали «прообраз рентгена», компакт-диск, почтовый индекс, технологию электрического трамвая и построили самый большой в мире самолет.

«Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли», — заявил украинский лидер. Видеоролик его выступления опубликован на странице офиса президента в Facebook.

Также Зеленский поставил в заслугу украинцам создание системы денежных переводов PayPal и мессенджера WhatsApp.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на планете и подчеркнул, что главным капиталом страны являются люди (iz.ru)