Российские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в речи к парламенту Португалии.

«Российские оккупанты уже вывезли с той территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч наших граждан. Это как два ваших города Порту. Просто представьте это. Были люди — и их нет. 500 тысяч человек! Это депортация. Это то, чем занимались самые страшные тоталитарные режимы прошлого», — отметил президент.

Он подчеркнул, что депортированных украинцев лишают средств связи, у них забирают все, даже документы.

«Их распределяют по отдаленным регионам России. Оккупанты создали специальные фильтрационные лагеря для того, чтобы распределять людей. Часть из тех, кто туда попадает, просто убивают. Девушек насилуют. Представьте себе, что это такое, когда девушка спасается из такого фильтрационного лагеря россиян, а в ответ на вопрос о том, как ей это удалось, она говорит, что просто не понравилась российским солдатам. Потому что если бы она понравилась, то ее бы изнасиловали и потом убили, как многих других», — заявил Зеленский.