«Зеленое» название ничего не меняет: что могут предложить потребителю фермерские магазины?

Для того чтобы сельское хозяйство развивалось фермерам нужна всесторонняя поддержка со стороны государства, в том числе по реализации продукции. Сейчас не все те, кто занимаются сельским хозяйством, могут найти рынки сбыта, а ведь их товар- скоропортящийся. С целью помощи фермерам, Государственная аграрная торговая компания планирует расширить поддержку фермерам в Азербайджане путем расширения сети «зеленых маркетов». До 2020 года в стране должны появиться пять фермерских магазинов. Один уже работает, в ближайшее время планируется открытие второго. До конца года появится три таких маркета. В качестве еще одного канала продажи сельскохозяйственной продукции был запущен портал kenddenshehere.az. Об этом Trend заявила директор Государственной аграрной торговой компании Лейла Маммадова.

Онлайн продажа сельхозтоваров существует во всем мире, но насколько она приживется у нас — большой вопрос. Граждане предпочитают видеть, что покупают, сами выбирать. Но для тех, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома эта услуга может стать палочкой — выручалочкой, если, конечно, работа будет вестись на должном уровне. Что касается фермерских магазинов, то многие ждали их с нетерпением, но ожидания пока не оправдались.

Как рассказал «Зеркало» эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, лет пять назад была идея открыть «зеленые» магазины.

«Тогда мне журналисты также звонили по этому поводу, и я ответил то же, что скажу и сейчас. Если магазин назвать «зеленым», покрасить его, скажем, краской этого цвета ровным счетом ничего не изменится.

Я был в «зеленом» маркете, и могу сказать, что цены там такие же, как и везде, а качество продукции среднее и низкое. Продукцию более высокого качества стараются закупать супермаркеты, для которых важен имидж. Фермеру некогда приезжать в Баку и сдавать свою продукцию в такие магазины. Он не должен вообще думать о сбыте, его задача производить качественный и конкурентоспособный продукт. Заниматься маркетингом, а именно сортировкой, хранением и продажей должны другие люди»–сказал эксперт.

По его словам, производство сельскохозяйственной продукции обходится очень дорого из-за низкой продуктивности. Фермеры порой больше расходуют, чем получают. Нет нормальных условий, которые позволяли бы производить качественную и недорогую продукцию, как говорит В.Магеррамов.

«Качественную продукцию по нормальной цене раскупают на ура. Но ее очень мало. У фермеров нет современных средств производства, техники, поливной воды, удобрений, а также знаний о том, как проводить аграрные мероприятия»–сказал он.

В итоге, как отмечает эксперт, немалую часть сельскохозяйственных товаров Азербайджан закупает за границей.

«За последние 4 месяца импорт овощей и фруктов существенно увеличился в сравнении с прошлым годом. Вообще за последние пять лет происходит наращивание импорта такой продукции. 3-4 месяца в стране продают местные овощи, фрукты, а все остальное время – импортные. В 2016 в стране было создано ОАО «Заготовка и снабжение продовольственной продукцией», позднее переименованное в ОАО «Аграрная заготовка и снабжение». Из бюджета выделяются средства, которых достаточно, чтобы выкупать у производителей в сезон излишки продукции. Например, имеется на рынке излишек картофеля, они его должны приобрести и отправить в амбары на хранение. Когда будет нехватка этого овоща, продавать его. Но разве кто-то слышал о том, чтобы это агентство что-то делало?»–задается вопросом эксперт.

По его словам, вырос импорт не только овощей и фруктов, но и мяса, молока, сахара, зерновых, в частности, пшеницы. Покупательская способность населения уменьшилась и в таком случае увеличение импорта – это нонсенс, говорит он.

Что касается экспорта сельхозпродукции в другие страны, в частности в Евросоюз, то, по его словам, если одну фуру гранатов отправляют в Европу, то уже говорят о больших объемах экспорта. В основном, как говорит наш собеседник, мы отправляем сельхозпродукцию в Россию, а именно ранний картофель, огурцы, томаты, яблоки, хурму и гранат.

«В ЕС другие стандарты, и лишь небольшой процент азербайджанской продукции им соответствует. Наша страна, — говорит он,– могла бы экспортировать около 50 наименований овощей и фруктов, но проблема в том, что качество не то, упаковка не та, есть проблемы с хранением и транспортировкой».

По словам В.Магеррамова, к сожалению, в Министерстве сельского хозяйства и в ASAN практически нет специалистов по сельскому хозяйству. Штат работников там за последнее время увеличился в 7,9 раза, а отдачи от них нет никакой, подчеркивает он.

«Разговоры о помощи фермерам – не более чем разговоры. Получается, им предоставляют все необходимое, а они не хотят работать? Это не так. Если бы фермеры действительно получали все, что им нужно, не приходилось бы столько денег расходовать на импорт аграрной продукции»–заявил В.Магеррамов.

Если мы хотим хорошую и недорогую сельхозпродукцию, то, по его словам, надо давать крестьянам кредиты под низкие проценты, до 5% годовых.

«Необходимо предоставить возможность привозить недорогую технику. У многих небольшие участки и им достаточно мини техники. Азербайджан технику не производит. В Гяндже собирали белорусские тракторы, но это получалось дорого. Если в Беларуси для сборки есть все необходимое, то у нас собирали вручную, и трактор уже через три года рассыпался»–сказал он.

Для нормальной производительности, как отмечает эксперт, должна быть поливная вода не только в жару, а круглый год. По его словам, в регионах воды достаточно, в 10 раз больше, чем нужно, но важно все правильно организовать.

«Этими вопросами должно заниматься министерство сельского хозяйства, крестьяне все это сами решить не могут. Также их надо обучать, информировать, где достать качественный посевной материал, как проводить агротехнические работы и т.д»–резюмировал эксперт.