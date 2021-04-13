Кыргызский эксперт: Введение новой Конституции по существу ничего не меняет

В Кыргызстане в эти выходные прошел конституционный референдум, и уже понятно, что большая часть пришедших на участки проголосовала за превращение республики в президентскую. Хотя долгие годы Кыргызстан имел смешанную форму правления – парламентско-президентскую. Получается, народ поддержал желание нового президента Садыра Жапарова, который пришел к власти во время осенних волнений — подавляющим большинством голосов граждане одобрили новую редакцию Конституции, которая перераспределяет власть в пользу президента. Ситуацию подробным образом описывает АКИpress.

Президент Садыр Жапаров свою инициативу по изменению Конституции объясняет следующим образом — все 30 лет президент обладал реальной властью, но правил страной из-за кулис, не беря ответственности за страну.

Ответственность президента — единственная причина, почему Кыргызстан меняет основной закон страны. Он признает, что полномочия президента по новой Конституции увеличиваются. Но он также говорит, что Жогорку Кенеш (парламент) и судебная власть продолжают обладать широкими полномочиями.

По новой Конституции не ясно, какую конкретную ответственность несет президент. Например, процедура импичмента президента усложнилась.

Также обращает на себя внимание, что фактически должность премьер-министра осталась — теперь роль козла отпущения за ошибки вполне может играть председатель Кабинета министров.

Согласно статье 89, исполнительную власть осуществляет президент, структура и состав кабинета определяются президентом, президент председательствует на заседаниях Кабинета министров, президент несет персональную ответственность за результаты деятельности Кабинета министров и исполнительной власти.

Однако, если Жогорку Кенеш признает отчет об исполнении республиканского бюджета неудовлетворительным (статья 89, часть 6), ответственность членов Кабинета министров рассматривается президентом.

Складывается парадоксальная ситуация — президент за все несет персональную ответственность, но когда наступает время ответственности, президент по Конституции должен наказать членов кабинета. Другими словами, президент остается вне зоны ответственности за результаты работы кабинета.

По мнению критиков нового проекта Конституции, такие противоречия в основном законе, которых много, таят в себе разрушительную силу.

Сегодня на избирательном участке президент Садыр Жапаров сказал, что «у нас есть противоречия в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и других законах». «Это все надо убрать. Жогорку Кенеш до ухода на каникулы должен принять все законы. Тогда мы начнем жизнь по-новому. Правительство подготовило пакеты законопроектов об изменениях в текущие законы», — сказал он.

Кстати, по проекту новой Конституции Кыргызстана в конце марта совместное заключение опубликовали Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Комиссия сделала вывод, что некоторые положения проекта новой Конституции угрожают необходимому балансу ветвей власти, а также защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.

Интересно, как отразятся эти инициированные Жапаровым изменения на жизни страны — в лучшую или худшую сторону? Какие моменты в этих поправках в Конституцию могут оказаться полезными и своевременными, а какие вредными?

Ответить на эти вопросы # согласился известный кыргызский журналист, основатель и директор телерадиокомпании «Алмаз» Рустам Кошмуратов:

— 11 апреля в Кыргызстане состоялись выборы в местные советы, а также прошел референдум по утверждению новой Конституции. Из-за совмещения двух этих голосований явка получилась более-менее нормальная. К 18.00 вечера набрались необходимые 30% избирателей, которые проголосовали за введение новой Конституции. То есть, референдум завершился с нужными для власти результатами.

Согласно новой Конституции у нас будет супер-президентская республика, но это никакого значения не имеет. У нас была президентская республика и при Акаеве, и при Бакиеве. Потом она стала парламентской. Но на самом деле фактически всегда первое и последнее слово было за президентом. Он решал кого миловать, кого казнить, какие шаги нужно предпринимать республике, и прочее. Так что, введение новой Конституции по существу ничего не меняет.

Многие люди не читали текст новой Конституции. Вообще-то, чтобы прочесть и понять написанное там, нужно быть юристом с большим жизненным опытом. Многие голосовали «за» просто по поручению сверху.

Самое главное, какой бы ни была Конституция, надо, чтобы она позитивным образом воздействовала на экономическое состояние Кыргызстана, чтобы народ смог почувствовать себя более уверенно.

Согласно оценкам международных финансовых институтов, за прошлый год в Кыргызстане увеличилось количество бедных – потому что пандемия нанесла большой удар по экономике страны. Сейчас у государства расходов больше, чем доходов. Катастрофическая ситуация и с энергообеспечением, которое зависит от Токтогульской ГЭС. Количество воды в водохранилище сокращается, поэтому сейчас республика договаривается о том, чтобы 3 года брать электричество в долг у Узбекистана и Казахстана. Есть большой долг перед Эксим-банком Китая.

Кроме того, дома находится большое количество трудовых мигрантов, раньше постоянно трудившихся в РФ. В прошлом году они приехали из России, и теперь не могут вернуться туда из-за ограничений в связи с коронавирусом. И это только самые крупные проблемы страны, которые сейчас на виду у всех.

А согласно новой Конституции, ожидается еще пересмотр законодательства – административного права, уголовного права. Президент теперь будет сам решать все вопросы, он станет главой исполнительной власти. Премьер-министр будет решать технические вопросы. Жогорку Кенеш будет принимать законы. А мнение у большинства граждан такое: подождем, увидим, что будет. Новый президент сказал, что у нас экономика будет уверенно развиваться, мы будем идти вперед, и так далее. Так что, люди ждут каких-то изменений, свершений в лучшую сторону.