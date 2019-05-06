Заявления Саломе Зурабишвили ни что иное, как попытка проверить реакцию и политическую почву

Позиция президента в Грузии имеет номинальный характер в силу того, что страна является парламентской, и глава государства – это премьер-министр. Как отмечают сами грузины, президент в Грузии – это супер министр иностранных дел.

Еще когда Саломе Зурабишвили была кандидатом в президенты, ее неоднозначные заявления по Азербайджану, Турции и в целом по международным отношениям вызывали много вопросов. В грузинских и азербайджанских СМИ писали, что она является пророссийским кандидатом. В этом была своя логика.

Несмотря на то, что она была независимым кандидатом, электоральная и финансовая база поддержки была со стороны правящей партии «Грузинская мечта», а о том, какие политические взгляды имеют «мечтатели» говорить не приходится. Если коротко, то они далеко не прозападные.

Теперь, когда президент страны имеет весьма скромные полномочия, она делает заявления, которые не совсем понятны.

«Грузия находится в таком регионе, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать такие шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Вместе с тем не думаю, что США готовы иметь тут базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, очень активно представленных в нашем регионе», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не делать таких шагов, которые спровоцируют другие страны.

После этого телекомпания Rustavi 2 со ссылкой на источники сообщает о том, что запланированный на осень официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США не состоится.

Но МИД Грузии опровергает данное заявление и сообщает о том, что «Информация о том, что грузинской стороне якобы было отказано в визите президента в США, не соответствует действительности».

«Над визитом президента ведется работа по дипломатическим каналам. О датах визита говорить пока рано. Подробности для общества станут известны позже», — сказала сотрудница департамента прессы и информации МИД Грузии.

То, что работа над визитом Зурабишвили в США ведется, подтвердил и исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон.

Но тут вопрос не в самом визите: сообщения подобного рода делаются неспроста. Нужно понимать, что главным гарантом безопасности Грузии являются США, а заявления подобного рода, могут вбить клин в отношения между странами. Возможно, в словах госпожи президента есть определенная логика, так как страна превратится в геополитический объект военных столкновений, с учетом того фактора, что Россия уже имеет военные базы на оккупированных территориях Грузии, а если еще будет и американская база, то ситуация может осложниться. Причем нужно учитывать и иранский фактор, который имеет большие политико-экономические интересы в Грузии.

В этом плане риски и опасения президента вполне объяснимы, но проблема в том, что в быстроменяющейся геополитической обстановке, когда безопасность выходит на первый план, военная база США в Грузии может сыграть стабилизирующую роль. С другой стороны – это может сыграть роль ускорения процесса вхождения Грузии в НАТО.

Не думаю, что все эти аспекты не понимают в политическом руководстве этой страны. Они знают больше деталей всего этого разговора. В 2020 году в Грузии ожидаются парламентские выборы. Как отмечают эксперты, эти выборы должны быть самыми интересными и решающими в дальнейшем развитии этой страны.

К этим выборам готовятся как политические силы Грузии, так и внешние заинтересованные страны, в частности США и Россия. Для Москвы важно, чтобы в Тбилиси у власти сидели люди, которые не обостряли бы ситуацию в «мягком подбрюшье». Для Вашингтона же необходимо усилить свои позиции на Кавказе, где они могут влиять и контролировать на ситуацию в центре пересечения трех держав ( Турции, России и Ирана). Поэтому на пути к выборам и предстоящей политической баталии, Саломе Зурабишвили и Ко. сделали свой первый шаг, возможно для того, чтобы проверить реакцию и политическую почву.

Как бы то там ни было, Грузия для Азербайджана является важнейшей страной со всех точек зрения. Это и международные глобальные транспортно-энергетические проекты, это и выход Азербайджана к морю. Поэтому политические процессы, которые развиваются в этой стране нужно освещать и быть в курсе всех событий. Тем более, что сейчас, в условиях осторожного сближения Азербайджана с евроатлантическим пространством, выборы в Грузии, и приход пророссийских сил, могут также затормозить данный процесс и привести вновь к усилению давления на Баку со стороны Москвы.