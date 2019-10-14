Завершилась всеобщая перепись населения — а вас посчитали?

С 1 по 10 октября сего года в Азербайджане проводилась всеобщая, третья по счету перепись населения. Однако, судя по информации в социальных сетях, единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных охватил не все население. Многие пользователи социальных сетей говорят, что к ним никто не приходил.

Между тем, по данным профессора американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губада Ибадоглу, перепись населения обошлась государственной казне в 23, 2 млн. манатов. «Это значит, что на каждую семью было выделено 10 манатов, — сообщил экономист и попросил подписчиков отписаться, постучали ли в их дверь?- Кто заполнил анкеты и был охвачен упомянутым процессом?». Большинство отписавшихся под этим статусом пользователей азербайджанского сегмента социальной сети Facebook ответили на вопрос отрицательно.

Аналогичный вопрос задал своим подписчикам член Общественного комитета Министерства юстиции Азербайджана, председатель «Лиги защиты трудовых прав», известный правозащитник Сахиб Мамедов. «В нашем дворе, расположенном в километре от Государственного комитета статистики, проживает несколько сотен семей, которые не были охвачены переписью, — пишет Мамедов. — По какой методике проводят перепись населения? Кто был охвачен переписью?». Подавляющая часть ответивших на этот вопрос граждан сообщили, что к ним никто не приходил.

Публичные лица задают этот вопрос в социальных сетях, проводя собственный анализ ситуации. При этом многие пользователи соцсети Facebook заявляют, что не заполняли никаких бланков и остались в стороне от переписи.

Напомним, что в начале процесса призванный его курировать Государственный комитет статистики информировал, что в ходе переписи граждане ответят на 52 вопроса, включая пол, возраст, место рождения, владение языками, семейное положение, постоянное или временное проживание на момент переписи, уровень образования, источники дохода, занятость и прочее.

Указ о проведении очередной переписи населения с 1 по 10 октября 2019 года был подписан главой государства 7 сентября 2016 года. Впервые перепись населения в Азербайджане после обретения страной независимости была проведена в 1999 году. Вторая перепись проводилась в период с 13 по 22 апреля 2009 года. Она показала, что в стране проживает 8,922 млн человек, что почти на 1 млн человек больше, чем десятью годами ранее, когда проводилась предыдущая перепись (в 1999 году).

«В процессе переписи гражданам будут заданы 52 вопроса. По окончании процедуры все материалы будут переданы Группе по переписи и посредством операторов будут внесены в систему электронных данных. Далее результаты будут проверены с помощью соответствующего программного обеспечения, в целом этот процесс охватит 2020 год», — сообщали в Госкомстате. Обработка данных переписи, публикация и доставка пользователям результатов переписи предусмотрена до конца 2022 года.