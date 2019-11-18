Завершается реконструкция автомобильных дорог в северном регионе Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог завершает реконструкцию автомобильных дорог по маршруту Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг, протяженностью 35,9 километров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Дорога реконструируется в нескольких направлениях — Хачмаз-Абильятаг (20,5 километров), на участке в селе Гаргалыг (7,7 км) и подъездные дороги к семи селам — Гарачы, Гюльалан, Джигатай, Гарабаглы, Агчай, Илхысы и Ниязоба, общей протяженностью 7,7 километров.

После завершения ремонтно-строительных работ, население указанных населенных пунктов, численностью почти в шесть тысяч, будут пользоваться новой дорогой высокого качества. Дорога реконструируется в соответствии с четвертой технической категорией.

Общая ширина двухполосной дороги — 10 метров.

В данный момент прокладывается бетонно-асфальтовое покрытие.

В необходимых местах будут установлены дорожные знаки, информационные щиты, указатели километража и нанесена дорожная разметка.