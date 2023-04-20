Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством автомобильных дорог, соединяющих магистраль Алят – Астара – государственная граница с Исламской Республикой Иран с селами Шорсулу, Бораныкенд, Сейидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Как сообщает #, на основании распоряжения, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль с селами с населением 16 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет первоначально выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в указанной сумме. В то же время, Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства указанных автомобильных дорог.

Также, Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.