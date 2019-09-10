Зарплата Роналду оказался выше четырех итальянских клубов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, зарплата португальца составляет €31 млн в год, передает Газета.Ru. Отмечается, что его заработок выше, чем у СПАЛа, «Удинезе» (у обоих клубов зарплатная ведомость по €30 млн), «Брешии» (€28 млн) и «Вероны» (€25 млн).

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов Серии А занимает защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (€8 млн). Замыкает тройку нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку (€7,5 млн).