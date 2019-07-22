Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан покинул свой пост в понедельник. Как передает ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Twitter, прикрепив фотографии заявления об увольнении.

«Этим утром я подал в отставку с поста замминистра иностранных дел», — говорится в сообщении. В прикрепленном заявлении Данкан отметил, что принял такое решение в связи с устоявшейся традицией ухода министров перед вступлением в должность нового премьера.

Анализируя свою деятельность, Данкан особо отметил участие в урегулировании сложных отношений с Россией, а также работу по центральноазиатскому региону, благодаря которой в Узбекистан были допущены журналисты вещательной корпорации Би-би-си, журнала Economist и агентства Reuters.

Как политик, придерживающийся проевропейских взглядов, Данкан посетовал на сложность работы в ожидании Brexit. «Трагично, что как раз в тот момент, когда мы могли стать главной интеллектуальной и политической силой в Европе и за ее пределами, наша ежедневная работа проходила под нависшей над нами мрачной тучей Brexit», — написал он.

На фоне прихода к власти нового премьер-министра и формирования нового кабинета многие действующие министры, не принадлежащие к числу евроскептиков, поддерживающих фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона , могут подать в отставку, не дожидаясь утверждения нового главы правительства в должности. О намерении покинуть свой пост до смены премьера заявил в воскресенье министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, объяснивший такое намерение серьезными различиями во взглядах между ним и Джонсоном.