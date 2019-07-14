Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы

Украине необходимо обновить представление о ценностях и правовых нормах европейской цивилизации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия 1, она напомнила, что дорога к европейским ценностям была намечена Киевом, общественниками и гражданским обществом.

«Нужно обновить в сознании весь пласт правовой, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед», — добавила дипломат, говоря о том, можно ли испытывать оптимизм после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Двум государствам есть, над чем работать, отметила представитель МИД. По ее словам, план действий давно намечен, им стали Минские договоренности.

«Нужно его попросту выполнять, нужно выполнять те обязательства, которые вытекают из него», — отметила она. Когда Минские соглашения будут выполнены, можно «приступить к оптимизму», подчеркнула Захарова.

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся в четверг, 11 июля. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Позже в Киеве заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе (iz.ru).