За 5 дней Стамбульский аэропорт обслужил свыше 600 тыс. пассажиров

Стамбульский аэропорт 7 — 11 апреля 2019 года принял 637 774 пассажиров, сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции(DHMİ).
Согласно информации, за указанный период число отбывших из воздушной гавани составило 308 668 пассажиров, а прибывших — 329 106.
Кроме того, с 7 по 11 апреля аэропорт принял более 4 тысяч самолетов.
Исторический переезд авиакомпаний из Международного аэропорта имени Ататюрка в «Стамбульский аэропорт» находится на завершающей стадии.
Из новой воздушной гавани Стамбула уже начали выполняться международные и внутренние рейсы.
Помимо самолетов авиакомпании Turkish Airlines (THY), «Стамбульский аэропорт» начал принимать и лайнеры других зарубежных авиаперевозчиков.
Код «Стамбульского аэропорта» — IST.
По завершении переезда «Стамбульский аэропорт» сможет принимать две тысячи самолетов в сутки, выполняющих рейсы в более 350 пунктов назначения. Аэропорт будет обслуживать самолеты 250 авиакомпаний.
Безопасность аэропорта обеспечат 3500 охранников и девять тысяч современных видеокамер.