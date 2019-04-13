За 5 дней Стамбульский аэропорт обслужил свыше 600 тыс. пассажиров

Стамбульский аэропорт 7 — 11 апреля 2019 года принял 637 774 пассажиров, сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции(DHMİ).

Согласно информации, за указанный период число отбывших из воздушной гавани составило 308 668 пассажиров, а прибывших — 329 106.

Кроме того, с 7 по 11 апреля аэропорт принял более 4 тысяч самолетов.

Исторический переезд авиакомпаний из Международного аэропорта имени Ататюрка в «Стамбульский аэропорт» находится на завершающей стадии.

Из новой воздушной гавани Стамбула уже начали выполняться международные и внутренние рейсы.

Помимо самолетов авиакомпании Turkish Airlines (THY), «Стамбульский аэропорт» начал принимать и лайнеры других зарубежных авиаперевозчиков.

Код «Стамбульского аэропорта» — IST.

По завершении переезда «Стамбульский аэропорт» сможет принимать две тысячи самолетов в сутки, выполняющих рейсы в более 350 пунктов назначения. Аэропорт будет обслуживать самолеты 250 авиакомпаний.

Безопасность аэропорта обеспечат 3500 охранников и девять тысяч современных видеокамер.