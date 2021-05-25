«Стамбульский аэропорт» в Турции занимает первое место в Европе по числу обслуживаемых авиарейсов в сутки.

Об этом говорится в отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL), передает Анадолу.

Согласно EUROCONTROL, 24 мая в «Стамбульском аэропорту» обслужено 633 авиарейса.

Далее следуют аэропорт Франкфурта – 569 рейсов, и аэропорт Схипхол в Амстердаме – 548 рейсов. Парижский аэропорт Шарль де Голь занял четвертое – 497 рейсов, аэропорт Мадрид-Барахас – пятое место – 494 рейса.