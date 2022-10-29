Международный аэропорт Стамбул за четыре года с момента открытия, в октябре 2018 года, обслужил свыше 164,1 млн пассажиров. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, из нового аэропорта вылеты идут по 262 внутренним и международным направлениям. При этом по авиаперевозкам аэропорт занимает первое место в Европе и пятое в мире.

В публикации отметили, что всего за четыре года число рейсов оказалось более 1,117 млн. При этом лишь за последний год пассажиропоток составил 60,6 млн человек. В период с января по сентябрь 2022 года пассажиропоток внутренних рейсов поднялся на 62%, а международных – на 102%.

Новый аэропорт Стамбула заработал сразу же после закрытия старого, который некогда был в тройке самых загруженных в Европе. При этом к 2025 году, по планам турецких властей, новый аэропорт должен быть окончательно достроен. Ежегодно он сможет перевозить 150 млн человек. Текущие же возможности позволяют пропускать через хаб 120 млн человек в год.