Южная Корея поддержала обмен письмами между главами США и КНДР

Руководство Республики Корея одобрило обмен личными письмами между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По их мнению, такие действия могут поспособствовать продолжению и развитию диалога, сообщило южнокорейское агентство Yonhap в воскресенье, 23 июня.

«Правительство (Республики Корея — ред.) считает, что обмен личными письмами между лидерами Севера (Ким Чен Ыном — ред.) и Соединенных Штатов (Дональдом Трампом — ред.) положительно отражается на поддержании динамики их диалога», — цитирует сообщение TACC.

Отмечается, что Соединенные Штаты заранее передали Южной Корее сообщение об отправке письма Ким Чен Ыну.

Ранее 23 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа. По мнению северокорейского лидера, оно имеет очень отличное содержание и он намерен всерьез его рассмотреть. До этого 11 июня о письме от своего коллеги из КНДР сообщил Дональд Трамп.

Последний раз северокорейский и американский лидеры встречались в Ханое 27 февраля. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли соглашения.

Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полного ядерного разоружения. (iz.ru)